Após reportagem do UOL, 'parças' de Romário viram réus por esquema na Uerj

Romário não é investigado. Apesar de Braz, Júnior e Bove terem longa relação de amizade com o ex-jogador, o parlamentar não foi alvo do MP do Rio. Um eventual processo contra o senador teria que tramitar no STF.

Amigos trabalharam na campanha em que Romário foi reeleito, em 2022. Apesar disso, o senador disse à época da reportagem que não foi o responsável pela indicação dos "parças" para o projeto da Uerj. "Eu só indico pessoas do meu gabinete", afirmou.

Acusados têm longa relação de amizade com Romário. Braz é visto constantemente em festas com o Baixinho. Bove conheceu o senador quando foi seu fisioterapeuta em 2006. Na campanha de 2022, foi tesoureiro. Ademar Braga Júnior é filho de Ademar Braga, que foi fisioterapeuta de Romário quando ele começou a carreira profissional no Vasco.

Trio nega as acusações. Ao UOL, os amigos de Romário negaram à época terem sido funcionários fantasmas. O projeto em que eles foram contratados já foi extinto pela universidade.

Folhas secretas da Uerj

Revelado pelo UOL, o esquema de bolsas de pesquisa suspeitas na Uerj mostrou pagamentos de até R$ 359 milhões em projetos bancados com dinheiro de secretarias e órgãos do governo Cláudio Castro. As verbas apareciam em folhas de pagamento mantidas em sigilo pela universidade, às quais o UOL teve acesso.