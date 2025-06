Braga Netto pede suspensão de ação sobre golpe até STF ouvir militares

A defesa do ex-ministro Braga Netto pediu ontem à noite ao STF (Supremo Tribunal Federal) a suspensão da ação penal contra ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) até que sejam tomados os depoimentos dos outros militares denunciados por suposto envolvimento na trama golpista.

O que aconteceu

A defesa do general diz que é preciso primeiro ouvir os demais militares. Segundo o advogado José Luís de Oliveira Lima, não seria possível interrogar adequadamente o general da reserva sem ter ouvido os depoimentos dos demais militares denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Eles teriam pressionado o Alto Comando do Exército a aderir a teses golpistas a mando de Braga Netto, segundo a acusação. O advogado fala em "interrelação inegável" entre as denúncias.

Moraes marcou interrogatório dos réus do "núcleo crucial". Pedido foi feito após o ministro Alexandre de Moraes marcar o interrogatório dos réus, inclusive do próprio Braga Netto, a partir da próxima segunda.