Ronilso: Decisão do STF é reposta não só à fuga, mas à afronta de Zambelli

O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido e determinou hoje a prisão de Zambelli. O magistrado solicitou a inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol.

Ela nunca deixou de fazer essa afronta, de mobilizar a sua base (cada vez mais rarefeita). E, de fato, eles estão comprometidos com essa distopia de que 'a luta deles é pelos direitos humanos e, em especial, pela liberdade de expressão no Brasil'.

A despeito dessa distopia na qual ela mesma acredita, tem algo que é realmente sério: não é só a afronta das instituições, da democracia brasileira, mas é uma mobilização constante, maior ou menor, de uma investida contra a democracia brasileira. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Ao Canal UOL, Ronilso lembrou ainda que os Estados Unidos se tornaram um refúgio para os bolsonaristas após a eleição de Donald Trump.

De fato, os Estados Unidos —por conta do governo de Donald Trump— se tornaram um refúgio aos olhos de bolsonaristas. O país se tornou aquilo que o México e o Chile foram para a esquerda na época da ditadura militar. Eu acredito na ideia bolsonarista do acolhimento do governo Trump, no sentido de resistência à Justiça [brasileira] e à extradição. E, com isso, Carla Zambelli está muito próxima de dar mais um tiro no pé para a sua coleção.