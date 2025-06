Professor: Zambelli criou mais problema para ela mesma ao fugir para os EUA

O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido e determinou hoje a prisão de Zambelli. O magistrado solicitou a inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol.

Em entrevista à rádio Auriverde, a deputada anunciou que tinha planos de sair dos Estados Unidos e se estabelecer na Europa. Zambelli possui cidadania italiana.

Então, a própria Carla Zambelli acabou jogando contra ela mesma. Tem um fator político que a própria Carla antecipou, que é o isolamento da Zambelli. Esse isolamento vem desde o segundo turno das eleições de 2022, na medida em que a família Bolsonaro, sobretudo o ex-presidente, Jair Bolsonaro atribui sua derrota àquela ação da Carla Zambelli.

De lá para cá, ela não apenas não conseguiu uma reaproximação com a família Bolsonaro, quando não conseguiu nem um lastro de solidariedade do seu partido que é o PL. Ela vem construindo aí essa narrativa de perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal.

Então, agora é esperar, porque deve haver desdobramentos na esfera diplomática. O Brasil tem um litígio histórico, que é o caso do Cesare Batista, com a Itália, que gerou um mal-estar danado com a diplomacia italiana durante longo tempo. Na medida em que a Itália tem, no momento, um governo considerado mais à direita, que seria um governo mais tendente à solidariedade com a família Bolsonaro.