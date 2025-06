Caso do mensalão abre precedente para extradição de Zambelli da Itália

Pizolatto participou do esquema do mensalão. Ele foi condenado por ter autorizado repasses de dinheiro público do Banco do Brasil em favor das empresas do publicitário Marcos Valério, apontado como operador do esquema de compra de votos.

O ex-diretor teve a pena extinta em dezembro de 2020. O STF concluiu que ele se enquadrava nos requisitos do indulto presidencial de 2017, de Michel Temer. Em 2021, o ministro Luís Roberto Barroso acolheu parcialmente pedido da defesa e determinou a devolução de seu passaporte.

Saída de Zambelli do Brasil

Deputada diz que está nos Estados Unidos, mas que irá para a Itália. Ela alega que saiu do Brasil para fazer um tratamento médico, mas também citou o fato de ser alvo de suposta perseguição política por parte do STF. "A saúde aqui nos Estados Unidos é muito cara. Então, eu estou indo para a Itália, onde é mais barato."

Zambelli foi condenada pelo STF a dez anos de prisão em regime fechado. A Primeira Turma da Corte decidiu, por unanimidade, que ela cometeu os crimes de falsidade ideológica e invasão ao sistema do CNJ. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes.

PGR pediu a prisão preventiva de Zambelli.A Procuradoria-Geral da República se manifestou após a parlamentar ter anunciado que deixou o país. Após o pedido, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre a prisão.