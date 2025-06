Eduardo Leite critica Bolsonaro, mas elogia Tarcísio: 'Trajetória própria'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, afirmou em entrevista ao Poder e Mercado, do Canal UOL, que tem fortes divergências e que não espera o apoio de Jair Bolsonaro em 2026, mas elogiou Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e ex-ministro do ex-presidente.

Naturalmente não me vejo tendo apoio de Bolsonaro. Eu tive fortes divergências com o ex-presidente, e eu insisto, não existem apenas dois caminhos, existem dois que estão polarizando o debate político, mas não existem apenas dois caminhos, ou é para ser com o Lula, ou é para enfrentando o Lula ter apoio do Bolsonaro, existe um cardápio variado de opções para os brasileiros, essa é a verdade.