Marido de Zambelli se afasta de cargo para acompanhá-la em saída do país

Há três semanas, a deputada foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ. A decisão foi tomada por unanimidade na Primeira Turma. Segundo a denúncia analisada no Supremo, ela contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo.

Parlamentar afirmou que saiu do Brasil para fazer tratamento médico e que pedirá licença do mandato na Câmara. "Agora vou pedir para me afastar do cargo, tem essa possibilidade na Constituição e passo a não receber mais salário. O gabinete passa a ser ocupado pelo meu suplente", explicou ela ontem.

Zambelli disse que saiu do Brasil no fim de maio pela fronteira com a Argentina. Ela contou que está atualmente em Miami, nos Estados Unidos, rumo à Itália, país onde tem cidadania.

No pedido de prisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que é clara a intenção de Zambelli de fugir da pena e de continuar a propagar notícias falsas e ataques à democracia brasileira. Ele determinou a inclusão do nome dela na lista de difusão vermelha da Interpol, além do bloqueio dos passaportes, contas bancárias, perfis nas redes sociais e de quaisquer verbas a receber da Câmara dos Deputados.

Cidadania europeia, saída do Brasil e prisão

"Vou me basear na Europa, tenho cidadania europeia", disse. Ela ainda negou que esteja abandonando o país. "Gostaria de deixar evidente que não é um abandono do país. Muito pelo contrário, é resistir, é continuar falando o que eu quero falar", declarou.