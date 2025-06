Moraes abre inquérito para investigar Zambelli por obstruir investigação

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou hoje a abertura de inquérito para apurar se a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) cometeu os crimes de obstrução de investigação e coação no curso do processo.

O que aconteceu

Ministro mandou abrir investigação após Zambelli sair do país. Segundo Moraes, as declarações da deputada em entrevistas indicam fuga e reiteração das condutas criminosas de atentar contra as instituições.

Moraes determinou que o Banco Central informe os valores e remetentes de Pix enviados a Zambelli nos últimos 30 dias. Ele também mandou a Polícia Federal monitorar os perfis da deputada nas redes sociais e preservar o conteúdo que tenha relação com a investigação.