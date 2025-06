Moraes manda bloquear perfis de redes que Zambelli transferiu para sua mãe

Ele cita na decisão fala da parlamentar dizendo ter transferido as redes sociais para sua mãe. Antes de anunciar sua fuga do Brasil, a deputada afirmou que passou o controle das redes a Rita Zambelli como forma de evitar que elas fossem derrubadas.

Em nota, Zambelli afirmou que as medidas de Moraes são um ataque aos familiares dela. "[Moraes] mandou também bloquear as contas da minha mãe, Rita Zambelli, que é pré-candidata a deputada federal. Ao fazer isso, atinge não apenas a cidadã, mas também a filha", disse. A deputada também chamou de "ilegal" e "autoritária" a ordem do ministro para prendê-la.

Parlamentar disse que poderia ser "silenciada". "Fiz essa transferência porque, caso se confirme minha inelegibilidade, já há o risco real de que tentem me silenciar, inclusive nas redes", afirmou. "Como minha mãe sempre foi ativa, firme e atuante, tomei essa decisão de forma transparente, responsável e absolutamente legítima".

Alguns perfis passaram a ter o nome de Rita Zambelli após a parlamentar anunciar a fuga. Minutos após a decisão de Moraes, algumas redes mostravam o perfil como "página não disponível".

Bloqueio de contas, passaporte e verbas e nome em lista da Interpol

Ministro pediu a inclusão do nome de Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol. Ontem, a deputada disse que está nos Estados Unidos —o UOL apurou que a saída do Brasil ocorreu pela fronteira com a Argentina no fim de maio. Ela afirmou estar em Miami e planeja viajar para a Itália, país onde tem cidadania.