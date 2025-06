PF encaminha pedido de inclusão de Zambelli na lista da Interpol

A Polícia Federal encaminhou à Interpol, na tarde de hoje, o pedido para inclusão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na lista vermelha, um alerta que busca localizar e prender foragidos da Justiça.

O que aconteceu

PF encaminhou pedido após determinação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, caberá a Interpol decidir sobre a inclusão da deputada na lista vermelha. Atualmente, a entidade é comandada pelo brasileiro Valdecy Urquiza, delegado da PF.

Carla Zambelli disse que está nos Estados Unidos. O UOL apurou que a saída do Brasil ocorreu pela fronteira com a Argentina no fim de maio. Ela falou que planeja viajar para a Itália, onde tem cidadania.