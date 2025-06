Quaest: 44% consideram governo Lula pior que o de Bolsonaro, e 40% melhor

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que 44% dos entrevistados consideram que o governo do presidente Lula (PT) é pior do que o anterior, de Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

44% dizem que o governo Lula é pior do que o de Bolsonaro; 40% afirmam que é melhor. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, as duas respostas estão empatadas tecnicamente, no limite da margem.

O governo Lula está ____ do que o governo Bolsonaro?