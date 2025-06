Zambelli, Allan dos Santos: quem são os bolsonaristas que saíram do Brasil

O blogueiro bolsonarista teria de ser extraditado para responder pelos crimes em solo brasileiro. No ano passado, no entanto, os EUA negaram a extradição dele pelo que veem como "crime de opinião", que seria protegido pelo direito à liberdade de expressão.

Santos divulgou no fim do ano passado que está trabalhando como motorista de aplicativo em Orlando. "Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordos com criminosos", escreveu. Em uma publicação, ele aparece dirigindo um carro da Tesla e diz: "Chupa, Xandão".

Esdras dos Santos era um dos líderes do acampamento de bolsonaristas em frente ao Exército em Belo Horizonte Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Pastor e empresário do ramo de eventos religiosos, é investigado por suspeita de financiar e organizar os ataques golpistas do 8 de Janeiro. Ele e a ex-esposa fugiram para os Estados Unidos logo após os ataques aos Três Poderes. Ambos têm mandados de prisão em aberto, as contas bancárias bloqueadas, os passaportes cancelados e estão proibidos de usar as redes sociais — tudo decretado pelo STF. Vivendo na Flórida, Esdras negou os crimes em conversa por telefone com a reportagem em agosto do ano passado.

Ele tentou vender um Porsche avaliado em R$ 400 mil para se manter foragido nos Estados Unidos, conforme mostrou o UOL no ano passado. Apesar de estar proibido de usar as redes sociais, Esdras anunciou o veículo em perfil dele no Instagram. O setor de inteligência da PF localizou o veículo e o confiscou.