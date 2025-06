Carla: fala de Zema sobre ditadura tem objetivo de fazer aceno a Bolsonaro

Com os incisivos votos da ministra Cármen Lúcia e do ministro Alexandre de Moraes, a Corte formou um placar de 5 votos a 2 para enquadrar o ex-chefe do Executivo por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em razão da reunião em que atacou as urnas eletrônicas diante de diplomatas.

Aliados defendem Tarcísio

Uma ala do PL (Partido Liberal), partido de Bolsonaro, vê a chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como preferida para a próxima eleição presidencial.

Ao UOL, fontes do PL disseram que a ala que apoia a dobradinha é "mesclada" —formada por políticos mais e menos ideológicos.

Professor: Zambelli criou mais problema para ela mesma ao fugir para os EUA

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), condenada a dez anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal), criou mais um problema para ela mesma ao fugir para os Estados Unidos e anunciar que estaria se mudando para a Itália, avaliou o cientista político Marco Antonio Teixeira, professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), no UOL News.