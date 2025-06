Sakamoto: Fuga de Zambelli atinge Bolsonaro, mas STF não deve vitimizá-lo

O deputado Lindbergh Farias está no seu papel como parlamentar, mas é complicado fazer um pedido, por exemplo, de prisão preventiva de Bolsonaro no meio do processo. Isso não vai acontecer porque o próprio Lula não foi preso e só o foi quando condenado em segunda instância.

É difícil acontecer uma prisão preventiva. Neste momento, uma tornozeleira eletrônica só agravaria e aumentaria o discurso de vitimização de Bolsonaro. Para ser bem honesto e sincero, se ele quisesse ter fugido, já teria feito isso. Para ele, não é vantagem fugir agora que ele está fazendo sua defesa. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que o plano para uma eventual fuga de Bolsonaro passaria pelas consequências políticas deste ato e os efeitos dele para as eleições de 2026.

E quando a condenação for iminente e decretada ele pode se escafeder do Brasil que nem Zambelli e outros bolsonaristas saíram para não ser condenados? Pode. Ele mesmo falou que o fato de estar com o passaporte retido não fará diferença alguma. Zambelli foi para a Argentina, de lá para os Estados Unidos e depois para a Europa.

Bolsonaro não tem dúvida alguma de que conseguiria, via Argentina do amigo Milei e passando por outro lugar, fugir sem passaporte, sem nada. Isso não é um problema. A questão é um cálculo político do próprio Bolsonaro. Se fugir, pode dizer que 'está tocando a resistência no exílio', mas ao mesmo tempo colará a pecha de 'fujão' nele e nos candidatos que apoiar em 2026.