Zambelli vira foragida após ordem de Moraes; Itália decide sobre extradição

Com pedido de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes, Carla Zambelli (PL-SP) torna-se foragida. De acordo com os advogados ouvidos pelo UOL, se a Justiça italiana entender que o crime não é político, ela deve ser extraditada.

O que aconteceu

Zambelli é considerada foragida. Após o ministro do STF Alexandre de Moraes acatar o pedido da Procuradoria-Geral, um oficial de Justiça deve ser encaminhado ao endereço que a parlamentar declarou à Justiça. Não sendo encontrada, a situação de Zambelli passa a ser negociada por autoridades do Brasil e da Itália.

Moraes também pediu a inclusão do nome de Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol. A medida facilita a localização e a possível extradição. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão por invadir um sistema da Justiça Eleitoral em 2022.