Bolsonaro chega à PF para depor sobre Eduardo e fuga de Zambelli

A PF marcou o depoimento após Alexandre de Moraes autorizar as aberturas das investigações. O ministro do STF deu dez dias para o ex-presidente ser ouvido sobre a atuação de Eduardo no dia em que autorizou a abertura do inquérito. Moraes também determinou a apuração se Zambelli cometeu os crimes de obstrução de investigação e coação em seu processo.

Entenda o caso de Eduardo

Eduardo Bolsonaro anunciou em março que iria tirar licença do mandato parlamentar e morar nos EUA. Desde então, ele vem tentando articular junto a autoridades americanas medidas que possam atingir Moraes. Recentemente, o governo de Donald Trump anunciou que pretende cassar o visto de quem promova "censura" de cidadãos americanos, iniciativa que foi vista como uma forma de atingir o ministro.

Para a PGR, Eduardo tenta interferir no Judiciário para beneficiar Bolsonaro. Segundo Paulo Gonet, há "evidências" de que o deputado estaria buscando "interferir no andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados". Bolsonaro é réu em ação penal no STF, apontado como chefe de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado para mantê-lo na Presidência após sua derrota nas eleições de 2022.

Gonet diz que há indícios de que o parlamentar estaria cometendo crimes. Ele lista obstrução contra investigações, coação no curso do processo e atentado à soberania do Brasil. Moraes é o relator da ação contra Bolsonaro na Corte.

A PGR afirma que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA a Moraes para "coagir" o STF. Na petição, Gonet cita declarações dadas pelo deputado à imprensa de que estaria realizando agendas com congressistas americanos e membros da gestão Trump para impor medidas do país contra Moraes, como proibi-lo de realizar transações, abrir contas em bancos e usar o cartão de crédito.