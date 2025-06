Zambelli entra na lista da Interpol; ela está na Itália, diz assessoria

Quando o foragido é localizado, o país que o capturou entra em contato com a nação que o procurava. O país do criminoso, então, solicita a extradição —se concedida, os agentes da Interpol do país solicitante cuidam da operação de transporte e entrega do criminoso à Polícia Federal local.

É assim que foram localizados foragidos brasileiros notórios. Entre eles, o líder do PCC Tuta, preso na Bolívia no mês passado, e o empresário Thiago Brennand, condenado por ameaça e violência sexual, encontrado nos Emirados Árabes em 2022.

A condenação de Zambelli no STF

Há três semanas, a deputada foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ. A decisão foi por unanimidade na Primeira Turma do STF — segundo a denúncia, Zambelli contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo.

Zambelli ainda podia recorrer da condenação no STF. É por isso que a pena não começou a ser aplicada logo depois do julgamento. A defesa de Zambelli protocolou embargos de declaração no final de maio e, segundo Moraes, o julgamento deles aconteceria em breve. Esse tipo de recurso não altera a pena, mas impede o início do cumprimento imediato. Ele é usado para pedir ao tribunal que se esclareça pontos confusos, contraditórios ou incompletos da decisão.

A deputada estava com seu passaporte em mãos, e não havia mandado de prisão contra ela quando deixou o país. Entretanto, a fuga e a declaração de que ela continuaria a fazer ataques à democracia brasileira motivaram o pedido de prisão preventiva. Em entrevista a uma rádio bolsonarista, ela disse que "agora poderia falar com mais tranquilidade" "que as urnas eletrônicas não são confiáveis".