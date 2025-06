Carla Zambelli tem grande chance de ser presa e extraditada, avalia jurista

A Polícia Federal tem uma unidade de busca ativa de foragidos. Ela funciona dentro da Diretoria de Cooperação Internacional, mas as técnicas de investigação nós não divulgamos. Preferimos guardar as técnicas para que os próprios criminosos não saibam como nós conseguimos chegar a eles. Felipe Seixas, diretor da PF

Nesta quinta, o youtuber João Paschoal disse ter conseguido localizar Zambelli por meio da GeoGuessr, jogo de identificação geográfica por imagens. Há quatro anos, o influenciador consegue estimar um local em 0.05s. Ele utilizou imagens postadas pela própria parlamentar em uma live.

