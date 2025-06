'Estou com pena do ministro da Agricultura', diz ex-ministra de Bolsonaro

A senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP) afirmou hoje que sente "pena" do atual titular da pasta, Carlos Fávaro.

O que aconteceu

Tereza comandou o ministério durante o governo Bolsonaro (2019-2022). A hoje senadora afirmou que o aperto fiscal vivenciado pelo governo Lula, combinado à alta dos juros, aumenta o desafio a ser enfrentado pela pasta.

Senadora participou de um evento do agronegócio em São Paulo, ocorrido no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje. Em diversas falas, representantes do agro afirmaram que o setor tem um caráter sustentável —o que é questionado por parte de vários ambientalistas.