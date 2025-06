'Genocídio premeditado': Lula critica Israel e se emociona sobre Palestina

Sem citar Donald Trump, Lula rechaçou as falas do presidente americano sobre retirar palestinos de Gaza para construir um "riviera do Oriente Médio" no enclave. O petista afirmou que o local não pode ser tratado como "área de lazer" e, sim, como um território conquistado pelo povo palestino depois de "muito sacrifício". "Precisamos garantir que eles construam em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver."

Lula repetiu que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz uma guerra contra os interesses dos israelenses. "Ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Interessa a paz", criticou.

O presidente brasileiro voltou a lamentar o que vê como enfraquecimento da autoridade da ONU (Organização das Nações Unidas) perante o mundo. Ele disse que o organismo internacional precisa ter "autoridade" para preservar o território palestino e avaliou que o órgão, que completa 80 anos em 2025, sofre de "rave déficit de legitimidade e eficácia". Diante desse quadro, Lula defendeu novamente a reforma no Conselho de Segurança da ONU, para que um novo grupo de países tenha assento permanente no órgão.

Lula está na França para uma série de agendas com o presidente Emmanuel Macron. Hoje, o petista assinou uma série de acordos do Brasil com o país, após participar de uma reunião com o dirigente francês em Paris.

O presidente brasileiro, no entanto, cobrou a Macron a assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Ao lado do dirigente francês, Lula pediu que ele "abra o coração" para que o acerto entre os blocos de países seja sacramentado. A França se opõe ao acordo nos termos atuais.

O que disse Lula