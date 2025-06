Jamil: Coração de Macron não deve se dobrar a Lula

Emmanuel Macron não deve se sensibilizar com o pedido de Lula para que a União Europeia feche o acordo com o Mercosul, mas o presidente francês pode acenar com um eventual acerto para compensar as perdas trazidas pela política tarifária de Donald Trump, afirmou o colunista Jamil Chade na edição de hoje do UOL News.

Lula pediu para Macron "abrir o coração" para que o acerto entre os dois blocos econômicos seja sacramentado. O petista ainda disse que não deixará a presidência do Mercosul sem um acordo com a União Europeia.