Lula pede que Macron 'abra coração' a Mercosul-UE, mas francês aponta risco

"Somos dois países amazônicos e compartilhamos a mesma visão sobre a floresta", declarou Macron. "Compartilhamos a ideia de um mundo aberto em relação ao clima e ao comércio. Vamos lutar contra a mineração ilegal e contra o tráfico de seres humanos", disse Macron.

Viagem a Paris

Encontro de Lula, Macron e suas delegações ocorre no Palácio do Eliseu, sede do governo francês. Amanhã o presidente Lula receberá o título de Doutor Honoris Causa na Universidade Paris 8 e será homenageado na Academia Francesa.

Presidente deve participar do Fórum Econômico Brasil-França, que reúne autoridades e líderes empresariais de ambos os países. Lula também estará no evento que formaliza o reconhecimento do status do Brasil como país livre da febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento foi aprovado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) em 29 de maio.

Presidente brasileiro deverá se encontrar com a prefeita de Paris, Ane Hidalgo no sábado (7). Depois, viajará a Toulon, onde manterá outro encontro com Macron, desta vez na Base da Marinha Francesa, para tratar do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (ProSub), uma retribuição à mesma agenda realizada pelo francês, em março do ano passado, durante sua visita de Estado ao Brasil.