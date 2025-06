Esvaziado, PSDB se une a Podemos e aposta em 'tucano renovado como fênix'

Presidência será revezada por lideranças dos dois partidos. "[Combinamos que] nos três primeiros anos, a direção nacional do partido passará por rodízios entre lideranças do PSDB e do Podemos. Cada presidente deve ficar seis meses à frente do partido, depois esse intervalo vai para um ano."

Decisão pela incorporação se deu por conta de federação com o Cidadania. Por participar de uma federação, os tucanos não podem ser incorporados por outro partido, nem participar de uma fusão sem autorização do Cidadania. Em fevereiro, o presidente do Cidadania, Comte Bittencourt, anunciou que desejava o fim da parceria com o partido liderado por Perillo. "O instrumento jurídico é a incorporação, uma questão legal, só podemos incorporar, não podemos ser incorporados, mas todo o espírito é de uma fusão", afirmou Aécio.

Em duas semanas, a decisão deve ser protocolada na Justiça Eleitoral. Embora as lideranças considerem que os integrantes dos dois partidos devem votar pela junção em peso, a decisão do PSDB é mais demorada do que a do Podemos.

Tucano prevalece

O principal símbolo do PSDB deve ser adotado também por integrantes do Podemos. "Já há um entendimento entre nós de que o tucano será o nosso símbolo, um tucano estilizado, para simbolizar a nova fase do partido, que se reinventa", explicou Aécio Neves, que entende a renovação do tucano como uma nova "cara", para o partido, de olho nos eleitores mais jovens. "Um tucano revigorado, como uma fênix. Todos seremos tucanos, só que agora com novas cores."

Futuro nome do partido será definido após a conclusão do processo. "Defendo que nome, número e símbolo tenham consulta ampla aos filliados dos dois partidos", diz Perillo.