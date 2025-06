Tarcísio e Michelle lideram para substituir Bolsonaro, diz pesquisa Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lideram entre as opções para substituir nas urnas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030.

O que aconteceu

Tarcísio (17%) e Michelle (16%) têm empate técnico. A Quaest questionou quem deveria ser o candidato da direita em 2026, caso Bolsonaro não concorra — a margem de erro é de dois pontos percentuais.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), aparece com 11%. Eduardo Bolsonaro (PL), que na semana passada disse à revista Veja que pode ser candidato à presidente — "Se for missão dada pelo meu pai, vou cumprir", declarou —, aparece com 4%. Veja lista completa no gráfico a seguir: