Zambelli gastou R$ 70 mil de verba pública para visitar o marido no Ceará

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) gastou R$ 70,4 mil da cota parlamentar, entre janeiro de 2023 e maio de 2025, para visitar o marido, coronel Aginaldo Oliveira, no Ceará. Ela fugiu do Brasil após ser condenada no STF. O marido a acompanhou.

O que aconteceu

Levantamento do UOL aponta 72 viagens de Zambelli com destino ao aeroporto internacional de Fortaleza com uso de verba pública. Oliveira, marido da deputada, era secretário municipal de Segurança Pública de Caucaia (CE). O coronel se afastou do cargo até junho para acompanhar a parlamentar na viagem após ela ser condenada a dez anos de prisão e perda de mandato por contratar um hacker para invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Deputada justifica viagens com "projeção nacional". Ela respondeu, em nota via assessoria, que "possui residência no Ceará e é uma parlamentar com abrangência nacional, participando de uma série de eventos em todo o Brasil".