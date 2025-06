8/1: Moraes vota por condenar homem que agrediu PMs a 17 anos de prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou por condenar a 17 anos de prisão um réu acusado de agredir policiais militares nos atos do 8 de Janeiro.

O que aconteceu

O caso de José Adriano Diduch começou a ser julgado hoje pela Primeira Turma do STF. Os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino têm até 13 de junho para apresentar os votos no plenário virtual.

Moraes votou pela condenação do réu por cinco crimes. Ele responde por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.