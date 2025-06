Bolsonaro diz que 'não vai lacrar' em depoimento na próxima semana no STF

Ele fez um breve discurso em evento do PL Mulher em Brasília e viajou para São Paulo. Ele foi recebido com gritos de "mito" e "volta, Bolsonaro" no Encontro Nacional de Mandatárias do PL, em Brasília. Em seguida, foi se encontrar com seus advogados em São Paulo para "para que possamos melhor nos prepararmos para enfrentar desafios", segundo definiu.

STF interroga réus na próxima semana. Bolsonaro deve ser o sexto a ser ouvido. Na segunda, começa com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que é delator no processo. Os demais vão por ordem alfabética.

Os interrogatórios vão ocorrer presencialmente. Pela primeira vez, Bolsonaro e seus aliados vão se encontrar presencialmente na sala de audiências da Primeira Turma do Supremo. Apenas Braga Netto vai ser ouvido de forma virtual. Ele continua preso no Rio.

Réus fazem parte do 'núcleo crucial' da tentativa de golpe. São eles: Bolsonaro, Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens da Presidência).

PL busca mulheres para as eleições de 2026. O evento contou com a participação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que buscou incentivar mulheres do partido a concorrer a cargos eletivos nas eleições de 2026. "Hoje elas estão e querem participar da política e nós sabemos a força de todas vocês", afirmou ela.

Bolsonaro falou em "sacrifício". "Algumas estão reagindo para disputar o Senado pelo seu estado, mas precisamos do seu sacrifício", afirmou. "Não podemos deixar cadeiras vazias na Câmara ou no Senado. E eu digo: dai-me 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do nosso Brasil."