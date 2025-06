Braga Netto pede ao STF que interrogatórios não sejam transmitidos ao vivo

Defesa alega que os depoimentos das testemunhas não foram transmitidos ao vivo pela televisão. Nesse caso, os jornalistas puderam acompanhar as oitivas presencialmente, e todas foram gravadas e disponibilizadas dias depois.

Advogados afirmam que a divulgação pública das audiências não depende da sua transmissão televisiva. "Não se mostra uma medida necessária para garantir a publicidade do feito, ao mesmo tempo em que traz prejuízo ao andamento do ato; servindo, efetivamente, apenas para maximizar a exposição do caso", alegaram.

Não é razoável que o ato mais importante de autodefesa seja realizado sob a mira de câmeras, sabendo-se que a inquirição não será objeto apenas dos autos, mas também será alvo de escrutínio público, em tempo real.