STF entende que caso Zambelli merece resposta dura e rápida, diz professor

Há um consenso entre a maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) de que o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), considerada uma foragida da Justiça brasileira, merece uma resposta dura e rápida, avaliou o professor de direito Fernando Neisser, da FGV (Fundação Getúlio Vargas), no UOL News, do Canal UOL.

Há uma unidade de todos ali [no STF] sobre o fato. Todos entendem que isso merece uma resposta dura e muito pronta, muito rápida. Fernando Neisser, professor

Hoje, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, rejeitar os recursos da deputada e do hacker Walter Delgatti Neto, condenados por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O julgamento foi realizado no plenário virtual da Corte. Votaram o relator, Alexandre de Moraes, e Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia.