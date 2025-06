Governo Lula recebe na França certificação de país livre da febre aftosa

Lula disse também que o Brasil conquistou "respeito" mundial. "Durante muito tempo o Brasil foi tratado como um país insignificante. Ninguém respeita quem não se respeita, se a gente quiser ser respeitado e disputar mercado temos que fazer o melhor, cada vez melhor. Não existe mais gracinha, possibilidade de enganar ninguém", afirmou, ao defender a expansão comercial do país.

Ele também agradeceu o trabalho do ministro Fávaro. "Esse é o certificado, o reconhecimento da robustez e a confiabilidade do sistema de defesa da agropecuária, mesmo sem vacinação está comprovado que a febre aftosa não circula e cabe a nós fazer com que ela não volte a circular em nosso território", afirmou.

Lula reafirmou sua posição em favor de que um acordo UE-Mercosul seja fechado. Segundo ele, é necessário ampliar as relações comerciais entre os dois países. "Sempre defendi que essa relação comercial é uma via de duas mãos". Macron, porém, aponta riscos no acordo que, no momento, não interessa à França. "Não tem explicação que um país do tamanho da França e do Brasil só ter US$ 9 bilhões de fluxo comercial".

Presidente citou brevemente preocupação com meio ambiente. "Essa questão climática não é menos. O mundo está passando por uma virada", disse ele, que pediu que o acordo de Paris seja cumprido. Ele cobrou o ministro Fávaro de incentivar a recuperação de terras degradadas para o plantio. O tema tem sido discutido por Lula num momento em que comissões do Senado aprovaram um projeto de lei que flexibiliza licenças ambientais —e o governo é cobrado pela ONU por atitude.

Lula pediu ontem que Macron "abra o coração" para acordo

Petista disse que não deixará a presidência do Mercosul sem um acordo com a União Europeia. Ele pediu que o presidente francês "abra o coração" para que o acerto entre os blocos de países seja sacramentado. A França se opõe ao acordo Mercosul-UE em "sua forma atual". Profissionais do setor agrícola pressionam que Macron reafirme sua rejeição diante de Lula.