Carla: Bolsonaro diz não querer lacrar, mas quer capitalizar com depoimento

Hoje, ao discursar no Fórum Econômico Brasil-França, Lula afirmou que o mundo "não tem dono" e "não precisa de xerife", apontando que cada país é "soberano" para determinar o seu próprio rumo. Ele disse ainda que não deseja ver uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, defendendo que o Brasil possa fazer negócios tanto com um quanto com o outro.

Em maio, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o ministro do STF pode sofrer sanções nos EUA. Foi a primeira vez que o governo Trump citou uma possível punição contra Moraes.

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.

