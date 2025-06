Sanches: Lula envia recado a Trump ao dizer que 'mundo não quer xerifes'

Em maio, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o ministro do STF pode sofrer sanções nos EUA. Foi a primeira vez que o governo Trump citou uma possível punição contra Moraes.

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.

Há três dias, ele [Lula] já havia criticado duramente o deputado Eduardo Bolsonaro, que está agora nos Estados Unidos e lidera esse esforço para a punição do ministro Moraes.

O presidente Lula chamou isso de uma prática 'terrorista e antipatriótica'. Saiu atirando. Então, a gente vinha comentando que o clima para esse encontro no dia 7 [Lula participa amanhã do encontro do G7] já não vai ser fácil. Será mesmo que eles vão conversar? Não sei se tem clima, viu? Mariana Sanches, colunista do UOL

Nos bastidores, o governo Lula (PT) já se prepara para reagir a uma eventual sanção contra o magistrado como uma "ingerência externa" em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, e não apenas como um ato contra um ministro do STF, segundo apurou o colunista do UOL Jamil Chade.

Jurista: STF entende que caso Zambelli merece resposta dura e rápida

No UOL News, o professor de direito Fernando Neisser, da FGV (Fundação Getúlio Vargas), disse haver um consenso entre a maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) de que o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), considerada uma foragida da Justiça brasileira, merece uma resposta dura e rápida.