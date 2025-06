Ministro do TCU que diz ter vergonha de penduricalho recebeu R$ 1,1 milhão

Em salário bruto, Dantas tem vencimentos de R$ 44 mil por mês - que é o teto previsto na Constituição. As remunerações no TCU excedem esse valor porque os penduricalhos não estão sujeitos ao limite constitucional.

'Outras vantagens indenizatórias'

Dantas regulamentou o pagamento de 'outras vantagens indenizatórias' em novembro de 2023. A medida teve como base decisão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que equiparou benefícios recebidos por integrantes do Ministério Público e juízes.

Em seguida, o CJF (Conselho da Justiça Federal), o CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho) e o STJ também validaram o penduricalho. Mesmo não integrando o Poder Judiciário, o TCU incorporou a licença, pois tem direitos e deveres equiparados ao STJ pela Constituição.

Na ocasião, o Ministério Público manifestou-se contra essa prática no Tribunal de Contas . Bruno Dantas então suspendeu temporariamente os depósitos. A área técnica do tribunal apontou "possíveis ilegalidades" na concessão do benefício e sugeriu a suspensão da licença.

Mas, em 13 de dezembro, o ministro do TCU Antonio Anastasia contrariou a área técnica e entendeu que deveria ser "outro o encaminhamento" da questão. No plenário, a corte do próprio TCU liberou os pagamentos do novo penduricalho.