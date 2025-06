Moraes vota por rejeitar recurso de cabeleireira que pichou estátua no 8/1

No voto de hoje, Moraes afirmou que o recurso não apontou omissão, obscuridade ou contradição na decisão anterior. Buscava apenas rediscutir o mérito da condenação, o que não é permitido nesse tipo de recurso. A defesa havia pedido, entre outros pontos, o reconhecimento de atenuantes, a devolução de bens apreendidos e o abatimento da pena (detração), alegações que, segundo Moraes, não cabem nesta fase do processo.

Condenação foi devidamente fundamentada, diz Moraes. Um "robusto conjunto probatório" comprova a participação ativa de Débora nos atos de 8 de Janeiro, segundo ele. O ministro reiterou que não é necessário que o acórdão responda a cada argumento da parte, desde que os fundamentos centrais tenham sido enfrentados — o que, na visão do relator, ocorreu.

Débora Rodrigues dos Santos, cabeleireira de 39 anos residente em Paulínia (SP), tornou-se uma figura central no debate sobre a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Durante a invasão à Praça dos Três Poderes, ela foi fotografada pichando a frase "Perdeu, mané" com batom vermelho na estátua "A Justiça", em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). A frase faz referência a uma resposta do ministro Luís Roberto Barroso a manifestantes bolsonaristas em Nova York, em 2022.

Em depoimento, Débora afirmou que agiu no "calor do momento" e que um homem havia iniciado a pichação, pedindo que ela a completasse por ter uma letra mais bonita. Ela também declarou desconhecer o valor simbólico e financeiro do monumento. Apesar disso, o ministro Alexandre de Moraes considerou que sua participação foi consciente e voluntária, integrando uma ação coordenada para abolir o Estado Democrático de Direito.

Após sua prisão em março de 2023, durante a 8ª fase da Operação Lesa Pátria, Débora permaneceu detida no Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro (SP) por dois anos. Em março de 2025, foi concedida a ela a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica e restrições como proibição de uso de redes sociais e de contato com outros envolvidos nos atos golpistas.