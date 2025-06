Zema diz não acreditar em unidade da direita para 2026: 'Questões de ego'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou hoje que acha "difícil" a direita ter um candidato único à Presidência no primeiro turno de 2026. Ele citou como problemas "questões de ego".

O que aconteceu

Zema disse ser favorável a uma candidatura única da direita em 2026. Por outro lado, afirmou que essa possibilidade é pouco provável no primeiro turno devido a questões pessoais, partidárias e de ego. As declarações ocorreram em conversa com jornalistas durante evento do Esfera Brasil, em Guarujá (SP).

Na avaliação do governador, a direita terá de dois a quatro candidatos ao Planalto na próxima eleição. Ele afirma, no entanto, que a tendência é de união no segundo turno.