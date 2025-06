TCE-SP pagou R$ 3,3 mi de bônus a 4 conselheiros aposentados em 7 meses

Em abril, o presidente da corte recebeu R$ 251.014,48. Somados, indenizações e benefícios pagos a Citadini no último mês foram de R$ 208.647,85. Só em licença compensatória e licença compensatória retroativa, o presidente recebeu R$ 92.732,38. Sem os benefícios, o salário líquido de Citadini foi de R$ 42.366,63

No mesmo período do ano passado, Citadini ganhou um total de R$ 53.363,41. O aumento de quase R$ 200 mil em um ano representa um total de 370,39%.

Ganhos do presidente com penduricalhos decorrem de decisão do CNJ, segundo o tribunal, em nota enviada ao UOL. "Todos os direitos percebidos pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) decorrem de decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reconheceu Licença Compensatória, Adicional por Tempo de Serviço e a Parcela Autônoma de Equivalência com efeitos retroativos, e limitados, cada uma delas, ao teto constitucional. Os direitos dos conselheiros dos Tribunais de Contas decorrem da simetria constitucional prevista em lei."

O que dizem os conselheiros aposentados

