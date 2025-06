Barroso defende relação com empresários: 'Com índio, não tem problema'

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, reclamou hoje sobre as críticas por se reunir com empresários que possuem causas tramitando na Corte.

O que aconteceu

Barroso disse que há uma "visão negativa" sobre a relação entre o STF e o empresariado. O ministro criticou reportagens que relatam a participação dele em encontros com empresários. "Quando eu converso com índio, não tem problema", reclamou o ministro durante discurso no evento do Esfera Brasil, grupo de líderes empresariais, que ocorre no Guarujá (SP).

O ministro declarou que "todo mundo" tem interesse no Supremo, minimizando críticas sobre um conflito de interesses nas reuniões. "Todo mundo tem interesse no Supremo. Quando eu recebo prefeito, tem interesse no Supremo, quando eu recebo deputado, tem interesse no Supremo, quando eu recebo o presidente da República, tem interesse no Supremo. Os indígenas, sindicatos (têm interesse no Supremo)", afirmou.