EUA não vão atuar contra o Brasil por pressão de Eduardo, diz Bolsonaro

QUE reafirma que os Estados Unidos não aplicariam sanções por lobby de terceiros.

Depoimento de Jair Bolsonaro

Mas, em 14 e em 30 de maio, o ex-presidente insinuou que Eduardo teria esse poder. Na primeira ocasião, afirmou que o filho "está sem salário e fazendo o seu trabalho de interlocução com autoridades no exterior". "O que queremos é garantir a nossa democracia, não queremos um judiciário parcial", afirmou em 14 de maior. Depois, no dia 30, afirmou: "Para mim, (...) um homem (...) que abandonou tudo aqui para lutar por nós do lado de fora". O ex-presidente continuou: "Aqueles que lutam por vocês são os mais perseguidos. Nós venceremos."

Durante o depoimento na quinta-feira, Jair Bolsonaro disse que não orienta as ações do filho. "QUE não auxilia ou determina a EDUARDO BOLSONARO qualquer tipo de ação nos Estados Unidos", disse. Ao contrário, em 14 de maio, Jair Bolsonaro afirmou que o filho estava em "interlocução" com as autoridades e que os dois não queriam "um Judiciário parcial". Na ocasião, acrescentou: "Nós conversamos quase todos os dias, mas são diálogos reservados".

Bolsonaro disse que conversou com ao menos uma autoridade norte-americana. Ele não revelou o conteúdo da conversa, mas garantiu que não atua por sanções contra seu próprio país, ou magistrados, como Alexandre de Moraes - relator da ação penal em que ele responde pelo crime de golpe de Estado.

QUE esclarece que recebeu o Conselheiro Sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental, RICARDO PITA, no dia 06.05.2025; QUE foi uma conversa de teor reservado.

Segundo o ex-presidente ele, "não tratou com Eduardo Bolsonaro nem com ninguém sobre sanções a autoridades brasileiras". "As ações de Eduardo Bolsonaro não buscam interferir na situação jurídica do declarante", afirmou. Jair Bolsonaro negou que atuou para pressionar americanos a aplicar a Lei Magnitsky contra brasileiros. "Não realizou qualquer tipo de ação para aplicação da referida legislação contra autoridades brasileiras". A regra faz uma série de restrições a estrangeiros, como possuir contas bancárias e propriedades nos EUA.