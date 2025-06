'Brasileiro já apertou demais o cinto', diz Motta sobre impostos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) voltou a criticar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) governo e afirmou não ser razoável que o brasileiro "siga apertando a própria barriga". Ele discursou em um evento no litoral de São Paulo com a participação de empresários e políticos.

O que aconteceu

Presidente da Câmara criticou aumento de impostos. "A cada crise, é um novo remendo no cobertor, só que esse fio está acabando. E, se nada for feito, essa costureira morre e leva o país junto. Temos um modelo fiscal que, ao invés de organizar o presente, transfere as angústias para o futuro. Isso não é apenas ineficiência, isso é injustiça. A conta, sempre ela, cai no colo do mais fraco. O brasileiro já apertou demais o cinto. Não é razoável que o Estado siga aumentando a própria barriga".

Anúncio de medidas alternativas ao aumento do IOF para equilibrar as contas públicas será feito após reunião de líderes dos partidos no Congresso amanhã. "Enquanto isso, vamos trabalhar uma apresentação formal das medidas com gráficos de impacto para haver uma compreensão precisa do que estamos dizendo. Não vou adiantar [quais são as medidas] porque eu estaria sendo deselegante com os líderes com que vou me encontrar no domingo", disse Fernando Haddad, ministro da Fazenda.