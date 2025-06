Lula diz que se Macron vê problema em Mercosul-UE 'deve fazer proposta'

Lula disse que França teme que agricultura do país teme cenário de competição com agronegócio brasileiro. "O agronegócio já exporta para cá o que eles produzem", disse o presidente brasileiro em defesa do acordo. "O que eu disse ao presidente Macron é que seria importante que os agricultores franceses se reunissem com os agricultores brasileiros, porque, ao invés de antagonismo, a nossa agricultura pequena e média possivelmente tenha muita complementaridade."

Presidente brasileiro tem dito que "política comercial é uma via de duas mãos". Segundo ele, produtores brasileiros e franceses devem se reunir em uma mesa de negociações. "O acordo tem que ser coletivo. Não quero que o produtor brasileiro prejudique o produtor francês, quero que a gente se encontre e veja onde é que está o problema. Não é ideológico, é simplesmente econômico."

Em viagem à França, Lula tem se mobilizado pela realização de um acordo comercial entre União Eurpeia e Mercosul. Lula disse que não deixará a presidência do Mercosul sem um acordo com a União Europeia nas coletivas que realizou no país. Ele pediu que o presidente francês "abra o coração" para que o acerto entre os blocos de países seja sacramentado.

França se opõe ao acordo Mercosul-UE em "sua forma atual". Ontem, os profissionais do setor agrícola pressionaram e exigiram que Macron reafirme sua rejeição diante de Lula. Macron chegou a dizer que o acordo impõe risco a setores franceses. "É bom para muitos setores, mas comporta riscos, porque países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação. É uma discrepância, não na competitividade e qualidade, mas na regulamentação", afirmou.

Proposta à ONU para Rússia e Ucrânia

Lula disse que propôs ao secretário-geral da ONU, António Guterres, construir proposta de acordo entre Rússia e Ucrânia. "Propus ao Macron fazer uma conversa com o Guterres: ele visitar a Ucrânia junto com alguns países emergentes, ouvir [presidente da Ucrânia, Volodymyr] Zelensky, ouvir o [presidente da Rússia, Vladimir] Putin, construir proposta de acordo e colocar na mesa", disse Lula. "Os dois não estão em condições de dizer o que querem, alguém de fora poderia dizer o que querem."