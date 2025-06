'Pobre está pagando mais caro por energia', diz governadora de Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou hoje que a população mais pobre está "pagando mais caro" pela energia elétrica.

O que aconteceu

Lyra defendeu que é preciso rever a forma de cobrança de energia, que penaliza, segundo ela, as pessoas de baixa renda. "(Há) Necessidade de se reestudar o sistema elétrico brasileiro, reestudar a forma de se cobrar energia, porque, na verdade, quem é mais pobre está pagando mais caro e quem tem condições está conseguindo comprar no mercado livre", disse a governadora durante painel em evento do Esfera Brasil, grupo de líderes empresariais, no Guarujá (SP).

Governo Lula editou em maio Medida Provisória que isenta conta de luz para 60 milhões de pessoas de baixa renda. O texto, que propõe uma reforma do setor elétrico, também prevê a abertura do mercado livre de energia para toda a população. Com isso, o consumidor poderá escolher o fornecedor do serviço. A MP é vista como uma das soluções pensadas pelo governo para estancar a queda de popularidade da gestão.