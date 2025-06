Hugo Motta defende debate sobre corte de isenções fiscais

Motta defendeu a reforma administrativa e a modernizações nos serviços públicos. "Modernizar para que, ao menor custo, se consiga entregar serviços de mais qualidade à nossa população. É essa, sem dúvida alguma, a principal missão dessa reforma administrativa que queremos para o Estado brasileiro.

Motta disse que problemas citados não são específicos do governo atual, mas que têm se acumulado ao longo dos governos. Segundo ele, a reforma administrativa não pretende ser contrária ao serviço público, mas de "modernizar a máquina pública". "Acreditamos que o Estado precisa andar na velocidade da sociedade e hoje ele atrasa, ele trava, ele custa mais do que entrega. É hora de abandonar a lógica da acomodação e abraçar a lógica da transformação."

O que aconteceu

Motta também afirmou que o PDL (Projeto de Decreto Legislativo) que busca derrubar o aumento do IOF poderá ser pautado na terça-feira. Decisão está condicionada a reunião marcada para este domingo entre Ministério da Fazenda e os presidentes da Câmara e do Senado. "Vamos, amanhã, após a apresentação das medidas do governo, decidir sobre o PDL, que pode entrar na pauta na próxima terça-feira", disse Motta aos jornalistas.

Anúncio de medidas alternativas ao aumento do IOF para equilibrar as contas públicas será feito após reunião de líderes dos partidos no Congresso amanhã. "Enquanto isso, vamos trabalhar uma apresentação formal das medidas com gráficos de impacto para haver uma compreensão precisa do que estamos dizendo. Não vou adiantar [quais são as medidas] porque eu estaria sendo deselegante com os líderes com que vou me encontrar no domingo", disse Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Motta preferiu não adiantar posicionamentos que devem ser discutidos na reunião. "Não é justo nós termos feito, eu e o presidente Davi [Alcolumbre], uma conversa com a equipe econômica, com o presidente da República, e estabelecido esse prazo de dez dias para que o governo apresente essas alternativas e a gente possa aqui estar decidindo antes. Não é correto na relação que foi estabelecida. Qualquer posição que é que eu adiante, vai fugir daquilo que foi conversado."