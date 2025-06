Ronilso: Eduardo Bolsonaro está chegando no limite da sua aposta nos EUA

Morando nos Estados Unidos onde tenta articular junto a autoridades americanas medidas que possam atingir o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Eduardo Bolsonaro está chegando no limite da sua aposta, disse o colunista Ronilso Pacheco, no UOL News 1ª Edição de hoje, no Canal UOL.

Eduardo Bolsonaro está chegando um pouco no limite da sua aposta e da sua estratégia. Ele sempre tentou flertar com uma certa relevância internacional, que agora talvez que a oposição aqui no Brasil dependa que ela se torne mais material, porque ele não tem todo esse trânsito e toda essa influência no exterior. Ele foi correndo para os Estados Unidos para a posse de Donald Trump, então ele sempre vendeu essa influência. Ronilso Pacheco

A Polícia Federal informou que não conseguiu contatar o deputado para intimá-lo a depor na ação sobre sua atuação nos EUA para atacar o Judiciário brasileiro e atrapalhar os processos contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A falta de retorno foi comunicada ao STF.