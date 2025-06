Bolsonaro em SP é manutenção de relacionamento com Tarcísio, dizem aliados

Bolsonaro está em São Paulo desde ontem para se preparar para o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a tentativa de golpe de Estado. Ele terá reuniões com advogados para preparar estratégias de defesa e os pontos que pretende questionar da denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Aliados de Tarcísio afirmaram ao UOL que ele pretende se candidatar à reeleição, em 2026. Contudo, como Bolsonaro está inelegível, uma parte do PL aposta que ele seria a escolha do ex-presidente para representar a direita nas urnas — possivelmente acompanhado de uma candidatura à vice-presidência da ex-primeira-dama de Michelle Bolsonaro.

O UOL procurou a assessoria do governador Tarcísio e o advogado de Bolsonaro, mas não teve retorno.

Em São Paulo, Bolsonaro se prepara para depoimento

Ministro do STF, Alexandre de Moraes agendou para a segunda-feira (9) o interrogatório dos réus do "núcleo 1". O grupo é composto por oito pessoas acusadas pela PGR por tentativa de golpe de Estado. Uma delas é Bolsonaro. As audiências com os réus estão previstas para durar até o dia 13. O primeiro interrogado será o tenente-coronel Mauro Cid.

Ex-presidente convocou os apoiadores a assistirem o depoimento na semana que vem, que terá transmissão ao vivo. "O que aconteceu em 2022, com toda a certeza, será falado por mim quando ao vivo estiver no Supremo, os cinco ministros na minha frente, e cobrando. Vale a pena assistir. Conto com a audiência de vocês. Não vou lá para lacrar, para desafiar quem quer que seja", discursou Bolsonaro.