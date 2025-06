Após cassações, três cidades de SP terão novas eleições hoje; veja quais

Eleito prefeito em 2024, Edson de Assis Maldonado (PP) estava inelegível em razão de uma condenação por crime de falso testemunho. Embora a pena tenha sido extinta em 29 de janeiro de 2021, está mantido no caso o prazo de oito anos de inelegibilidade.

Em Bocaina, quatro chapas concorrem ao cargo de prefeito e vice. São elas: Caio Crepaldi e seu vice, André de Moraes, ambos do MDB; Jonas Marques e seu vice, Evandro de França Antunes, ambos do PDT; Camila dos Santos e seu vice, Marcos Antônio Bodin, ambos do PL; e Roberto Donizete (PV) e sua vice, Marlene Aparecida Meleto Tosi Zanutto (Republicanos).

Moacir Donizete Gimenez (Republicanos), eleito em 2024, teve o registro cassado por improbidade administrativa. Ele foi condenado por ato de improbidade administrativa praticado com dolo, má-fé, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiros.

Em Mongaguá, duas chapas concorrem à prefeitura. Tereza Cristina Wiazowski (PP) e seu vice, Júlio Cezar de Carvalho Santos (PDT), e Rodrigo Cardoso Biagioni (União Brasil) e seu vice, Renato Carvalho Donato (PSB).

Paulo Wiazowski Filho (PP) teve o registro cassado por desaprovação nas contas dele pela Câmara Municipal de Mongaguá, em 2012, quando era prefeito. A Justiça Eleitoral constatou ato doloso de improbidade administrativa, o que leva a inelegibilidade.