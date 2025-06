De Maluf a Zambelli: agentes políticos brasileiros já listados na Interpol

O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato foi extraditado da Itália para o Brasil em outubro de 2015 Imagem: Ed Ferreira/EFE

Condenado por mensalão foi incluído na lista em novembro de 2013. Mesmo com dupla cidadania, Henrique Pizzolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, foi extraditado da Itália para o Brasil em 2015 sob a acusação de ter autorizado repasses de dinheiro em favor de empresas do publicitário Marcos Valério, apontado como operador de um esquema de compra de votos.

O ex-diretor foi solto em 2017. Em seguida, o STF concluiu que ele se enquadrava nos requisitos do indulto do então presidente Michel Temer (MDB). Três anos depois, ele teve a pena extinta.

Condenados do 8/1 não entraram na lista, mas foram localizados pela Interpol

Interpol encontrou condenados do 8/1. Investigados e condenados pelos ataques aos Três Poderes no 8 de Janeiro fugiram da Argentina, onde já eram considerados foragidos, e chegaram ao Peru e à Colômbia no fim de 2024. Embora tenham sido identificados pela Interpol, a polícia internacional não concede difusão vermelha a crimes considerados "políticos".

Ao menos quatro fugitivas dos ataques foram presas ao tentar entrar ilegalmente nos EUA. Três delas foram detidas no dia seguinte à posse de Donald Trump, em janeiro deste ano. Mais de 30 foragidos deixaram a Argentina em grupos após o país começar a prender brasileiros com pedidos de extradição do STF.