Eduardo é figura irrelevante no caso contra Moraes nos EUA, diz professor

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos tentando articular junto a autoridades americanas medidas que possam atingir o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas acaba sendo figura irrelevante no caso. A análise é do cientista político Paulo Ramirez, professor da ESPM, na 2ª edição do UOL News de hoje. Para ele, o protagonismo está mais centrado em Elon Musk, e a briga que afastou o presidente dos EUA, Donald Trump, e o dono do X pode escantear qualquer tipo de sanção contra Moraes.

Eu diria que o caso do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos não se deu tanto a partir da pressão do Eduardo Bolsonaro, que é uma figura absolutamente irrelevante. Claro que é apoiador do Trump nos Estados Unidos, mas ele não tem uma voz tão forte dentro do imaginário trumpista — nem mesmo sobre o Bolsonaro.