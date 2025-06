Novo Código Civil libera menores de idade como testemunhas em processos

Quando necessário depor, crianças e adolescentes são protegidos pela Lei da Escuta Protegida — que seguirá vigente na reforma. A norma estabelece a escuta especializada e o depoimento especial como forma de acolhimento e registro de relatos perante a polícia ou a Justiça. Além disso, o depoimento é acompanhado por especialistas, como psicólogo e assistente social.

Se passar como está, proposta demandará maior regulamentação, avalia especialista. "É importante fazer essa análise do que for do melhor interesse deles [...]. O que não pode acontecer é a criança ou adolescente ser chamado a todo tempo para ser testemunha. Isso demanda uma regulamentação", disse Thais Nascimento Dantas, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo).

Apesar da liberação, é "muito difícil" que um menor precise ser testemunha em qualquer caso que não o envolva, analisa advogada. "Não vai ter a sensação de 'liberou geral'. A não ser que a única testemunha de um acidente, por exemplo, seja um menor", afirma Camila Monzani Gozzi, associada do escritório Pinheiro Neto Advogados e professora de especialização em direito de família e sucessões.

Testemunhas em processos juram dizer somente a verdade e podem ser presas ou multadas se mentirem. "Agora, abre-se essa porta para trazer uma criança para falar sobre qualquer outro fato. A criança vai prestar juramento como testemunha?", questiona Camila.

Para ela, será importante que os juízes não permitam os depoimentos de menores de idade em processos que não os envolvam. "Pode haver a possibilidade de as pessoas quererem envolver o menor, mas os juízes não devem deixar isso acontecer. Se deixarem, será só em casos muito específicos", explica Camila.

Novo Código Civil

Proposta de reforma do Código Civil foi elaborada por comissão de 38 juristas. O colegiado teve a participação dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João Otávio de Noronha, Isabel Gallotti, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze, além do ministro aposentado Cesar Asfor Rocha.