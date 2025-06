Moraes interroga réus e arranca riso até de Bolsonaro; veja bastidores

O primeiro dia de interrogatório dos réus do "núcleo crucial" da trama golpista teve segurança reforçada e momentos de descontração do ministro Alexandre de Moraes, que conduziu a sessão no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou cedo e mostrou ansiedade. Um dos primeiros a chegar, ele ficou trancado no gabinete do banheiro da Primeira Turma do STF assistindo a vídeos. Depois andou de um lado para o outro na sala, com os braços cruzados, demonstrando ansiedade e conversando somente com os advogados até o início da sessão. Ao longo do interrogatório, fez várias anotações e passou a maior parte do tempo de braços cruzados.

Réus ficaram "isolados". Eles estão proibidos de conversar entre si, então se limitaram a falar com os próprios advogados.