Bolsonaro diz a jornalistas que está 'bem tranquilo' em julgamento no STF

Com interrogatórios, ação entra na reta final. Após essa etapa, o STF poderá requerer novas provas a acusação e defesa antes de solicitar as alegações finais às defesas dos réus. Depois disso, o ministro Moraes (que é o relator do caso) deve preparar seu voto, a ser apresentado na data em que o ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF (onde corre o processo), marcar o julgamento.